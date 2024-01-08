С 1 января Раифский монастырь посетили более 100 тысяч туристов

С 1 по 7 января Раифский монастырь посетили более 100 тысяч туристов. В пресс-службе Зеленодольского района «Татар-информу» рассказали, что эта цифра аналогична прошлогодней – в этом году, как и в прошлом, наблюдается большой ажиотаж. Автобусы везут туристов со всей России.

«В эти дни большие пробки от поворота на Раифу до Садового. Мы оставляли у Садового машину, шли пешком. Туристы ежегодно приезжают со всей страны, Раифа пользуется большой популярностью», — поделились в администрации.

Сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом осмотрели объекты фестиваля ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», который будет проходить на территории обители до 14 января.

Игумен Раифского монастыря Гавриил отметил, что интерес к фестивалю очень высокий. Туристы едут со всей России — сама красота и атмосфера православной жемчужины Зеленодольского района вызывает чувство радости и умиротворения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет» пройдет в Раифе.