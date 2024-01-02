Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет» пройдет в Раифе
В Раифском Богородицком монастыре 14 января состоится рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». В первый день 2024 года здесь открылся ледовый городок.
«Все жители и гости могут приезжать, любоваться и фотографироваться с ледовыми фигурами. Сам фестиваль „Лед и свет“ пройдет 14 января, ориентировочно в 14 часов. Здесь планируется торжественное награждение победителей конкурса на самую красивую ледяную скульптуру. Программа согласовывается», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Перед входом в монастырь уже установлены фигуры изо льда и снега. На прилегающей территории посетители могут увидеть миниатюрное подобие Раифского монастыря и рождественский вертеп.
Кроме того, гости смогут посмотреть на другие отражающие евангельскую историю фигуры.
Более подробно о зимних событиях в Татарстане читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».
Фото: vk.com/raifa1613_group.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»