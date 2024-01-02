Фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет» пройдет в Раифе

В Раифском Богородицком монастыре 14 января состоится рождественский фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет». В первый день 2024 года здесь открылся ледовый городок.

«Все жители и гости могут приезжать, любоваться и фотографироваться с ледовыми фигурами. Сам фестиваль „Лед и свет“ пройдет 14 января, ориентировочно в 14 часов. Здесь планируется торжественное награждение победителей конкурса на самую красивую ледяную скульптуру. Программа согласовывается», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Перед входом в монастырь уже установлены фигуры изо льда и снега. На прилегающей территории посетители могут увидеть миниатюрное подобие Раифского монастыря и рождественский вертеп.

Кроме того, гости смогут посмотреть на другие отражающие евангельскую историю фигуры.

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