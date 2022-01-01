С 1 января нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России

С 1 января нелегальных трудовых мигрантов начнут не только штрафовать, но и выдворять из России. 31 декабря 2021 года временные меры, введенные Президентом РФ Владимиром Путиным истекли. Об этом сообщало ИА «Татар-информ».

«С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — уточняли на сайте «МВД Медиа».

МВД РФ рекомендовало иностранцам, у которых отсутствуют документы для работы в России, обратиться в органы внутренних дел заблаговременно. При этом работодателей-нарушителей ждет штраф до 800 тысяч рублей за каждого мигранта, работающего нелегально.