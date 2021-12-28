С 1 января незаконно работающих иностранных мигрантов смогут выдворять из России

Иностранных граждан, осуществляющих незаконную трудовую деятельность на территории России, начиная с 1 января смогут высылать из страны. Их работодателям будет грозить штраф на сумму до 800 тыс. рублей за каждого нелегального мигранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника», — пояснили правоохранители.

С 31 декабря временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законной работы на территории России, ранее введенные Президентом РФ Владимиром Путиным, перестанут действовать.

В связи с этим МВД России порекомендовало мигрантам до конца этого года обратиться в органы внутренних дел, если они не имеют официальных документов, разрешающих им работать.

Граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины имеют право обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ.

А граждане стран — членов Евразийского экономического союза могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от того, с какой целью они приезжают в Россию.

Работодателям предлагается оформить с иностранными мигрантами, которые имеют разрешение на работу, трудовые отношения и затем в течение трех дней уведомить об этом территориальные органы МВД России.