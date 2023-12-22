С 1 января 2024 года минимальная зарплата в Татарстане составит 22020 рублей

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы (МЗП) в Татарстане для внебюджетного сектора составит 22020 рублей. Таким образом МЗП составит практически 100% минимального потребительского бюджета. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Она напомнила, что в республике действует трехстороннее соглашение, «когда работодатель, правительство, сторона работника в лице профсоюзов договариваются о минимальной заработной плате». «Для внебюджетного сектора – то, что является обязательным для работодателей внебюджета – это 22020 рублей с 1 января 2024 года», – уточнила министр.

«Минимальная заработная плата – это практически 100% минимального потребительского бюджета. Мы впервые в республике пришли к тому, что сравняли минимальный потребительский бюджет и минимальную заработную плату», – сказала Зарипова.

Она также привела данные по средней зарплате. За девять месяцев текущего года в целом по Татарстану она составила 59223 рубля. «Республика занимает одно из лидирующих положений в Приволжском федеральном округе по уровню оплаты труда», – резюмировала министр.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится на 18,5% — до 19 242 рублей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, о чем ранее сообщал «Татар-информ».