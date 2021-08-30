С 1 сентября в школах России введут церемонию поднятия государственного флага
С нового учебного года в российских школах начнет вводиться церемония поднятия государственного флага. Об этом на брифинге рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Он подчеркнул, что это хорошая практика, которая уже распространена в ряде регионов, однако «здесь не должно быть формализма».
Идея введения такой традиции в школах принадлежит воспитателю «Артека» Вячеславу Антипову. Он озвучил ее на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поддержал инициативу и отметил, что здесь требуется введение общегосударственного стандарта.