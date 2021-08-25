Путин одобрил идею ввести традицию поднимать в школах российский флаг

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести традицию церемонии поднятия российского флага в школах. Он также отметил, что для этого необходим единый государственный стандарт, сообщает ТАСС.

Предложение торжественно поднимать флаг Российской Федерации в школах поступило 25 августа во время встречи Президента с представителями общественности от одного из участников.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что решение этого общегосударственного вопроса не требует больших денежных затрат.

«Думаю, что и профинансирован он должен быть из федерального бюджета», — сказал глава государства.

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову прокомментировать данную идею. Она ответила, что этот вопрос накануне обсуждался с профильными коллегами.

«Что касается стандарта, этот вопрос надо отработать совместно с администрацией Президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать. Само законодательство об образовании не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия», — отметила вице-премьер.

Голикова также подчеркнула, что вместе с коллегами оценит необходимый объем федерального финансирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент РФ предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.