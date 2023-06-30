С 1 сентября в школах РФ введут единые учебные программы по всем предметам

Уже с 1 сентября в российских школах появятся единые образовательные программы по всем предметам. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня Минпросвещения России разработаны приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем учебным предметам в соответствии с ФГОС, включая родной язык и родную литературу и предметы, которые могут изучаться на углубленном уровне. Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам», — приводит слова чиновника пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Кравцов обратил внимание на то, что методические рекомендации по внедрению таких программ направлены в регионы. Министр напомнил, что для обучающихся в 10-х и 11-х классах также будут созданы единые государственные учебники по всем предметам. В частности, обновленные учебники истории будут включены в федеральный перечень обучающих пособий уже в июле и смогут использоваться в школах с начала нового учебного года.

Ранее, в январе этого года, Президент РФ Владимир Путин поручил разработать новые учебники и методические пособия истории и обществознания, в том числе для учеников начальных классов.