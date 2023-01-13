Путин поручил заняться созданием новых школьных учебников истории и обществознания

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину подготовить и представить предложения по разработке новых учебников и учебных пособий по истории и обществознанию, в том числе для учеников начальных классов. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Правительству совместно с «Российской академией наук» и Ассоциацией «Российское историческое общество» необходимо привлечь к этой работе ведущие вузы страны и заинтересованные научные организации.

Срок исполнения – до 1 сентября 2023 года. Ответственными назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко, руководитель Российской научной академии Геннадий Красников и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.