С 1 сентября в России вступили в силу два запрета для дачников
С 1 сентября владельцам дач запрещено разделять садовые дома между собственниками, а также продавать постройки отдельно от участка земли, следует из опубликованного закона.
Помимо этого, дачникам запретили создавать садовые участки там, где нельзя вести садоводство или огородничество для собственных нужд. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также о землях населенных пунктов в границах территориальных зон, где гражданам запрещено заниматься садоводством для собственных нужд.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года дачникам в России также запрещается вести любой бизнес на участках СНТ. Например, нельзя открыть на даче хостел, склад, мастерскую, сервис для ремонта машины, питомник, магазин и другие объекты, которые дачник планирует использовать не для личных нужд.
Однако владельцам дач можно продавать урожай, если дачник не нанимает рабочих, а размер его участка меньше 50 соток.