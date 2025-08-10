С 1 сентября россиянам запретят открывать магазины, автосервисы на своем дачном участке

Фото: © «Татар-информ»

С 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать закон, который запретит вести любой бизнес на участках СНТ. Сам законопроект разработал вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев вместе с группой депутатов.

Поправки внесут в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно документу, с первого календарного дня осени дачные участки запрещается для любой коммерческой деятельности: нельзя открыть на даче хостел, склад, мастерскую, сервис для ремонта машины, питомник, магазин и другие объекты, которые дачник планирует использовать не для личных нужд.

При этом дачникам, согласно закону, разрешено продавать урожай, но при условии, что он не нанимает рабочих, а размер его участка меньше 50 соток.