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Новости Татарстана и Казани
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С 1 сентября ординаторы начальных курсов Татарстана смогут работать на скорой помощи
В Татарстане ординаторы первых двух лет обучения смогут работать на станциях скорой помощи. Об этом на праздновании 110-летия казанской станции скорой помощи рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
«Сейчас Правительством страны принято очень правильное решение, ведь где-то мы испытываем определенный кадровый дефицит, прежде всего врачебного состава. И ординаторы первого и второго года сейчас имеют право трудоустраиваться на станции скорой помощи», – рассказал руководитель.
Эта работа начнется с началом нового учебного года – с первого сентября.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Казани отметили юбилей станции скорой медицинской помощи.
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