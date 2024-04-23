С 1 сентября ординаторы начальных курсов Татарстана смогут работать на скорой помощи

В Татарстане ординаторы первых двух лет обучения смогут работать на станциях скорой помощи. Об этом на праздновании 110-летия казанской станции скорой помощи рассказал министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Сейчас Правительством страны принято очень правильное решение, ведь где-то мы испытываем определенный кадровый дефицит, прежде всего врачебного состава. И ординаторы первого и второго года сейчас имеют право трудоустраиваться на станции скорой помощи», – рассказал руководитель.

Эта работа начнется с началом нового учебного года – с первого сентября.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Казани отметили юбилей станции скорой медицинской помощи.