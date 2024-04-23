«Универсальные солдаты, спасающие жизни»: станции казанской скорой исполнилось 110 лет

Казанской станции скорой помощи исполнилось 110 лет. Чествовали фельдшеров, врачей скорой помощи, операторов и водителей в стенах Татарского государственного академического театра Галиасгара Камала. Уже в фойе театра гостей встречали певцы и артисты оркестра. Поздравить виновников торжества приехали первые лица медицины республики.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Скорая медицинская помощь – это зеркало всей медицинской службы, всего сообщества, потому что именно с них начинается неотложная медицинская помощь. Это люди, которые сутками самоотверженно спасают многие жизни. Это не только вызовы на дом, это еще и транспортировка пациентов, оказание экстренной медицинской помощи в процессе транспортировки. Представляете, насколько универсальным должен быть специалист скорой помощи. Это люди особой касты, люди абсолютно идейные, одухотворенные и, наверное, патриоты своей работы», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, общаясь с журналистами.

Для медиков со сцены звучали песни и стихотворения на русском и татарском языках. Особо отличившимся сотрудникам вручили награды, дипломы и благодарности.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Служба скорой помощи Татарстана включает в себя три станции в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске и 41 отделение скорой медицинской помощи.

За прошлый год бригады скорой помощи республики выполнили более 1,2 млн вызовов, в том числе почти 400 тыс. – в Казани.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Скорая помощь возникла в Казани 11 января 1914 года. Праздновать решили ближе к официальному Дню скорой помощи России, он отмечается 28 апреля. 110 лет назад начали свою работу три врача, три фельдшера, один санитар и два кучера. Сегодня в республике работают 240 бригад, три тысячи медицинских работников и тысяча водителей. В скорую приходят самые смелые медики, профессионалы своего дела. Только они могут работать именно так: моментально принимать решения, быть стрессоустойчивыми, психологически подготовленными. На каждом вызове ситуация разная - сначала терапевтическая помощь, потом хирургия, а следующий вызов – уже роды надо принимать», – отметил главный врач казанской станции Фарид Галяутдинов в беседе с агентством.

В среднем, каждая бригада за сутки выезжает на 14-15 вызовов. И каждый из них разный.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Миннуллин подчеркнул, что сотрудники скорой помощи порой помогают тем, кто находится между жизнью и смертью. Именно от решения медика и правильно выполненного действия зависит спасение пациента. И эти специалисты должны разбираться во всем, ведь головная боль может оказаться инсультом, а боль в спине – инфарктом.