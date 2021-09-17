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Ру Тат
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17 сентября 2021  14:00
Эвелина Киселёва

С 1 сентября коронавирусом в Татарстане заболели два школьника и три педагога

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С начала учебного года Covid-19 был обнаружен у двух татарстанских учеников и трех преподавателей. Об этом на пресс-конференции в едином информационном центре рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня у нас пять случаев заболевания по образовательным учреждениям. Это три педагога и два школьника по Республике Татарстан», — отметила спикер.

Замруководителя республиканского ведомства уточнила, что случаи заболевания Covid-19 единичные и не связаны между собой. При этом случаи заражения в школах объяснимы: с начала учебного года прошло 14 дней – инкубационный период.

«Дети обменялись вирусной информацией между собой», – добавила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 сентября на утреннем фильтре от учебы отстранили 4,7 тыс. татарстанских школьников из-за температуры и симптомов ОРВИ.

#ОРВИ #Коронавирус #вакцинация
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