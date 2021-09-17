В Татарстане от учебы были отстранены 4,7 тыс. школьников из-за симптомов ОРВИ

С первого сентября на утреннем фильтре отстранили 4,7 тыс. татарстанских школьников из-за температуры и симптомов ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки недопущено до занятий 511 детей с температурой или с какими-либо симптомами острых респираторных вирусных инфекций», – отметила она.

Всего с начала учебного года на занятия не пустили 4 749 детей.

Любовь Авдонина добавила, что семь классов в Татарстане находятся на разобщении из-за большого количества учеников на больничном.