Экономика 13 августа 2025 09:08

С 1 сентября 2025 года в России изменится расчет средней зарплаты

С 1 сентября 2025 года при расчете средней зарплаты будут учитывать не только премии, но и денежные поощрения работника. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, чьи слова приводит ТАСС.

«Одно из изменений – это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», – сказал парламентарий.

Еще с 1 сентября введут отдельное правило расчета средней зарплаты для выплаты выходного пособия: будут умножать средний дневной заработок на среднее количество рабочих дней в месяце. Еще для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будут начислять так: умножать средний заработок в час на среднее число рабочих часов месяца в году.

В остальном правила расчета не изменятся, резюмировал Нилов.

Новые правила расчета среднего заработка будут действовать до 1 сентября 2031 года. Отметим, что прежний порядок исчисления средней зарплаты действовал с 2007-го.

