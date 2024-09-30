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С 1 октября военные пенсии в России вырастут на 5,1%
С 1 октября в России проведут индексацию военных пенсий. Их размер увеличится на 5,1% — соответствующий закон Президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2024 года.
Ранее размер выплат военных пенсионеров достигал 89,32% от суммы денежного довольствия. С 1 октября, таким образом, показатель вырастет до 89,83%, или в среднем на 500 рублей.
Подробнее о том, какие законы вступят в силу в ближайшее время, можно узнать в материале «Татар-информа» «Кому поднимут пенсии и почему взлетят цены на авто: гид по новым законам октября».
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