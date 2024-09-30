Кому поднимут пенсии и почему взлетят цены на авто: гид по новым законам октября

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Повышение утильсбора поднимет цены на автомобили

В России с 2012 года существует утилизационный сбор – это единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы за утилизацию транспорта в будущем.

Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора до 2030 года. С 1 октября ставка будет проиндексирована на 70-85%, и с началом каждого года она будет расти на 10-20%. Долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора коснется легковых и грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники.

«Новые правила расчета утилизационного сбора, вступающие в силу с 1 октября, мягко говоря, шокируют и убивают надежды на приобретение хоть какого-то автомобиля вообще. Поскольку размер этого сбора на период до 2030-го будет расти неимоверно. Причем в ближайшие месяцы это будет наиболее ощутимым: первое увеличение будет уже в этом году с октября, следующее - с января 2025 года. То есть за предстоящие три месяца «утиль» вырастет аж в два раза», – сообщил «Татар-информу» автоюрист Сергей Радько.

Для примера автоюрист предложил взять самый распространенный вариант автомобиля – легковой, с двигателем 2 литра. Сейчас «утиль» на такой автомобиль составляет 300,6 тыс. рублей на новые автомобили и 528,8 тыс. рублей на подержанные от трех лет.

С октября эти суммы составят уже 556,2 и 978,2 тыс. рублей соответственно. С января же 2025-го эти суммы составят 667,4 тыс. и 1,2 млн рублей.

Как рассчитывается утильсбор на каждую конкретную иномарку? Размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на коэффициент, который определяется по виду транспорта с разными массой, возрастом и объемом двигателя.

«В части дорожно-строительной техники принято решение об индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно. При этом на некоторые виды специализированной техники, производство которых в Российской Федерации пока находится на этапе освоения, предусмотрена отложенная индексация, которая вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов (на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики)», – уточнил в личном телеграм-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

На автомобили, которые ввезены в Россию до 1 октября, действуют старые ставки на утильсбор. Но подать документы в таможенные органы нужно не позднее 15 октября 2024 года.

Скриншот сайта «Госуслуги»

Заявлять о ДТП можно будет по-новому

Еще одно нововведение, актуальное для автомобилистов и упрощающее жизнь в случае аварии. С этого октября на бланках извещения о ДТП, которые автовладельцы получают вместе с ОСАГО, появится QR-код. При сканировании можно будет перейти на портал «Госуслуги Авто», где описан порядок оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и в каких случаях это возможно.

«Европротокол пользуется спросом среди автомобилистов. По данным Банка России, ежемесячно 50–100 тыс. аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД», – говорится на сайте регулятора.

На портале «Госуслуги Авто» также можно скачать мобильное приложение или подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Автоюрист Сергей Радько считает, что нововведение поможет быстрее и правильнее оформить ДТП.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Осенний призыв и электронные повестки как эксперимент

Осенний призыв в России начнется по традиции с 1 октября. Продлится он до конца года.

Кто подлежит призыву? Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Если точнее, то мужчины, рожденные с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006-го. Также под призыв попадают те, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023-го и у кого нет военного билета.

Правда, есть кое-что новое – в трех российских регионах начнут рассылать цифровые повестки. Для этого создан сайт реестра электронных повесток. Войти в него можно с помощью учетной записи на «Госуслугах». Повестка считается врученной спустя 7 дней после размещения в «Реестре повесток».

В тестовом режиме электронные уведомления придут жителям Республики Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областей. Предполагается, что в будущем призывникам будут приходить только электронные повестки, от бумажных откажутся.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дополнительное повышение пенсий военным и зарплат бюджетников

С 1 октября пенсии военным поднимут чуть выше, чем планировалось. Сначала ожидалось повышение на 4,5%. В итоге депутаты Госдумы решили, что пенсии вырастут на 5,1%

«Эта мера коснется около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства», — сообщил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в личном телеграм-канале.

На столько же поднимут зарплаты бюджетникам – на 5,1%. И тоже с 1 октября. Такая индексация – ежегодная мера, чтобы зарплаты успевали за уровнем инфляции.

Кого ждет повышение зарплат:

врачей государственных клиник;

работников сферы науки и культуры, например ученых, культурных работников, сотрудников музеев;

преподавателей федеральных вузов;

работников федеральных ведомств, которые не попадают под категорию «госслужащие», например водителей;

работников гидрометеорологической службы;

гражданский персонал силовых ведомств или воинских частей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать быстрее

С 1 октября начинает действовать закон, который должен упростить борьбу с сайтами-«зеркалами», копирующими содержимое заблокированных пиратских ресурсов. Прежде Роскомнадзор находил такие ссылки и передавал информацию в Минцифры России. Именно ведомство решало, является ли сайт копией уже заблокированного.

«В помощь антипиратскому меморандуму Госдумой был принят закон, упрощающий борьбу с сайтами-«зеркалами». Копии пиратских сайтов уже напрямую блокируются в ускоренном режиме Роскомнадзором», – сообщал у себя в телеграм-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн

С октября блокировкой будет заниматься напрямую Роскомнадзор, а поисковики будут обязаны перестать показывать ссылки на такие «зеркала». Ожидается, что новый закон сократит трафик поисковых запросов на пиратские ресурсы и снизит объем рынка онлайн-пиратства.

Если говорить в цифрах, то количество пиратских ресурсов существенно растет. Российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T. подсчитал, что за первые полгода 2024-го обнаружено свыше 60 тыс. новых доменов с пиратским русскоязычным видеоконтентом, тогда как за весь 2023 год — 80 тыс.

Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бизнес сможет попросить о пересмотре уровня риска подозрительных операций

С октября юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подать в Центробанк заявление о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций. Сделать это можно будет либо через онлайн-приемную регулятора, либо с помощью бумажного заявления.

Юрлицо или ИП должны будут предоставить показатели финансовой отчетности, сведения о размере уставного капитала и фактических видах деятельности, а также мотивировать свое несогласие с решением ЦБ об отнесении к высокорисковым. Регулятор должен либо понизить категорию риска до средней или низкой и прислать ответ об этом в течение 15 дней.

Напомним, юрлиц исключают из ЕГРЮЛ, а индивидуальных предпринимателей – из ЕГРИП, если в системе «Знай своего клиента» у них есть отметка о высоком риске подозрительных операций на счетах. Это одна из мер антиотмывочного законодательства.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»