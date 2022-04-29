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Ру Тат
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Путешествия и туризм
29 апреля 2022  21:44

С 1 мая Киргизия отменяет ограничения на въезд иностранцев

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Власти Киргизии с 1 мая снимeт ограничения на въезд для иностранных туристов, сообщили в  Ассоциации туроператоров.

Оперштаб страны решил отменить проверки сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов для приезжающих из-за рубежа. Отмечается, что путешественники из России смогут попасть в страну без заграничного паспорта, достаточно будет российского.

Из Москвы и других регионов России в Бишкек осуществляются прямые рейсы авиакомпаниями «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Азимут», Red Wings, S7 Airlines, Nordwind Airlines. Билет туда и обратно обойдется примерно в 18 тыс. рублей.

Туроператоры надеются, что сложностей с въездом в Киргизию не возникнет, а удобство маршрута повысит интерес граждан РФ к этому направлению. На лето ассоциация подготовила множество программ по доступным ценам.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что авиакомпания «Арофлот» возобновит регулярные полеты в Турцию. 

 

#Туризм #Киргизия #авиаперевозки
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