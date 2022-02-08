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Технологии
8 февраля 2022  08:10

С 1 марта в России все свидетельства о смерти станут электронными

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С 1 марта в России медицинские свидетельства станут электронными, будет создан единый реестр документов, который будет вести Минздрав страны. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин, пишет «Российская газета».

Отмечается, что электронный документ будет формироваться в обязательном порядке, а не по желанию граждан. Сначала вся информация, включая причины смерти, медучреждения будут вносить в информационную систему здравоохранения, откуда данные поступят в Единый госреестр ЗАГС, Росстат и др.

Родственники умершего будут освобождены от посещений различных инстанций. Так, бумажные свидетельства о смерти приходилось приносить в органы ЗАГС для того, чтобы сотрудники сделали отметку о том, что человек умер.  

Доступ к электронным свидетельствам о смерти родственников граждане получат в личном кабинете на Госуслугах.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили оформлять похороны через Госуслуги.

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