В Госдуме предложили оформлять похороны через госуслуги

В России может быть полностью заменен закон «О погребении и похоронном деле». В том числе у граждан может появиться возможность подать заявки через региональные порталы госуслуг, сообщают «Ведомости».

Как рассказали инициаторы изменений, проект будет внесен в Госдуму уже в этом месяце. Парламентарии уточняют, что при принятии проекта все компании, получившие разрешения, войдут в специальный реестр, где будут перечислены их услуги и стоимость. В список смогут попасть только юрлица или ИП.

Также россияне смогут проверить организацию на добросовестность оказания услуг — для этого также будет создан отдельный реестр.

Помимо этого, пройдет инвентаризация мест захоронения, после которой будет создан их перечень и расширен круг лиц, ответственных за кладбища. Депутаты полагают, что это поможет решить проблему брошенных могил.