С 1 марта жители новых регионов начнут получать пенсию по российским нормам

Начиная с 1 марта этого года присоединенные к России регионы Донбасса переведут на российскую систему пенсионного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пожилые жители этих регионов смогут получать выплаты по заявлениям, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Сейчас у многих нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких ситуациях им будут помогать специально созданные межведомственные комиссии. Они проследят, чтобы права граждан были защищены», – объяснил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что как и по всей стране, пенсии и надбавки в новых регионах будут индексироваться. Мишустин призвал Правительство быстро и четко исполнять все обязательства государства по пенсионным выплатам во всех субъектах страны, так как от этого зависит качество жизни граждан.

Глава Кабмина также сообщил, что на жителей новых территорий распространят весь пакет мер социальной поддержки. Беременные женщины и семьи с детьми до 7 лет в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях будут получать единое пособие. С 2024 года у жителей Донбасса появится возможность заключить социальный контракт.

«Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию и должны предоставляться в полном объеме и в срок», – подчеркнул Премьер-министр. По его мнению, особенно важно понятно и доступно разъяснить жителям новых регионов, какие выплаты им положены и как они могут их получить.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что депутаты Госдумы предложили снизить пенсионных возраст в новых регионах РФ