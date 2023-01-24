В новых регионах России снизят пенсионный возраст

В Госдуме предлагают снизить пенсионный возраст в новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Предложение предполагает снижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в новых областях страны. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду», передает ТАСС со ссылкой на документ.

Миронов обратил внимание, что до вхождения в состав России пенсионный возраст в республиках Донбасса составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, поэтому условия для соотечественников в этом плане ухудшились.

«Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ», — заключил лидер фракции.

Поправки предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Нормы законопроекта предлагается распространить на жителей страны, имеющих страховой стаж не менее 15 лет, полученный в период с 18 марта 2014 года при работе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, 30 сентября в Кремле на церемонии с участием Президента Владимира Путина прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов. Решение было принято по итогам прошедших референдумов, по результатам которых большинство жителей поддержали этот шаг.