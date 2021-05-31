С 1 июня в Казани начнут вакцинировать от коронавируса у метро

В Казани с завтрашнего дня мобильные бригады начнут делать прививки от коронавируса Covid-19 у метро. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

«Девять станций задействованы в вакцинации», — отметили в пресс-службе.

Мобильных врачебных бригад не будет лишь у двух станций метрополитена — «Аметьево» и «Кремлевская».

Медики будут работать с 7.30 до 18.30. Всем желающим сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

До этого заместитель министра здравоохранения РТ — глава горздрава Казани Владимир Жаворонков объяснил, что все желающие смогут привиться в таких пунктах даже во время дороги на работу. По его словам, такой способ вакцинации наиболее приближен к населению.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил о важности участия россиян в вакцинации от Covid-19. Президент России Владимир Путин в свою очередь уверен, что люди сами должны понять необходимость вакцинироваться от коронавируса.