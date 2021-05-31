Мурашко напомнил о важности участия россиян в вакцинации от Covid-19

Для создания коллективного иммунитета и победы над новым коронавирусом в России необходимо участие всех жителей страны в вакцинации от Covid-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нужно остановить [распространение болезни]. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно», — подчеркнул глава российского Минздрава в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом Мурашко напомнил, что Covid-19 тяжело протекает у многих заболевших и приводит иногда к смертельным исходам. До этого он обращал внимание на безопасность отечественной вакцины «Спутника V» для беременных женщин.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент России Владимир Путин уверен, что люди сами должны понять необходимость вакцинироваться от коронавируса.