С 1 июня в Казани начнется отбор волонтеров для игр Специальной Олимпиады – 2022

С 1 июня в Казани начнется отбор волонтеров для игр Специальной Олимпиады, которая пройдет в столице Татарстана в январе будущего года. Об этом рассказал заместитель генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Александр Карпов.

«Мы 31 мая анонсировали завершение заявочной кампании, поэтому с 1 июня начнем проводить рекрутинг. Мы его частично начали, но в дистанционном формате», — отметил он.

В играх поучаствуют спортсмены из 101 страны мира, из каждой также пришли заявки участие в качестве волонтера. Всего поступило порядка 4,5 тыс. заявок, но рекрутерам предстоит отобрать лишь половину — 2250 человек.

«Это количество волонтеров окончательное, увеличения точно не будет. Под него уже утвержден бюджет, кроме того, мы провели определенную оптимизацию и поняли, что для выполнения необходимых задач нам понадобится именно такое число людей»,— добавил Карпов.

По его словам, волонтеры будут жить в общежитиях вузов и Деревне Универсиады.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани порядка 35 рекрутеров будут отбирать волонтеров для Специальной Олимпиады — 2022.