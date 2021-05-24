В Казани порядка 35 рекрутеров будут отбирать волонтеров для Специальной Олимпиады-2022

В Казани подготовят порядка 35 рекрутеров, которые будут проводить собеседование с потенциальными волонтерами игр Специальной Олимпиады. Они состоятся в столице Татарстана в начале следующего года. Сегодня рекрутеры проходили своего рода аттестацию, после которой будут беседовать с соискателями.



«Сегодня проходит традиционное образовательное мероприятие по программе привлечения, отбора и подготовки волонтеров на любые события. Часть нашей команды, которую мы привлекаем – это рекрутеры и тренеры. Здесь в общем их 75 человек, около 35 рекрутеров и 30 тренеров», - сказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.



Первая половина сегодняшнего дня была посвящена именно рекрутерам. Им создали своеобразную симуляцию их будущей деятельности. То есть потенциальные волонтеры, в роли которых были тренеры, беседовали с ними. У рекрутеров задача в таком диалоге составить примерный психологический портрет соискателя и определить его сильные стороны и мотивацию.



«Самое сложное в рекрутинге – это найти подход к людям. Наша задача – понять их мотивацию стать волонтером. Кого-то направляют от вуза, а кто-то действительно хочет помогать. С каждым из 4, 5 тыс. претендентов будут беседовать рекрутеры. Волонтерами из них станут только около 2,2 тыс. человек», - рассказала рекрутер Ляйсан Галеева.



На вторую часть дня рекрутеры и тренеры поменяются местами. Последние будут читать свои лекции, программы и многое другое для рекрутеров, которые выступят в роли волонтеров. Это нужно для того, чтобы найти правильный подход к обучению, сделать его интересным и полезным.



«После того, как люди пройдут через рекрутинг, будет собран пул волонтеров, которому нужно будет пройти обучение. Мы подготовили компетенционный и образовательный тренинг, чтобы люди понимали, что будет за мероприятие. После обеда мы будем тренировать на рекрутерах», - пояснила одна из тренеров Александра Томиленко.

