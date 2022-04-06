С 1 июля россияне смогут подтвердить инвалидность без личного присутствия

С 1 июля 2022 года граждане РФ смогут пройти медицинскую экспертизу по получению справки об инвалидности как очно, так и заочно, сообщает Правительство России в своем Telegram.

Отмечается, что такая возможность у россиян с ограниченными возможностями здоровья появится сразу же после того, как все необходимые документы поступят из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы.



Личное присутствие обязательно только в случае несоответствия данных медисследований заключениям врачей и при необходимости обследования с помощью специального оборудования. Также личное присутствие необходимо при проживании пациента в интернате или при потребности изменить индивидуальную программу реабилитации.



С 1 июня 2023 года граждане с инвалидностью, не согласные с решением бюро медико-социальной экспертизы, смогут еще раз пройти ее в дистанционном формате.



Кроме того, согласно новому порядку назначения инвалидности, с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться по обезличенным документам. Сотрудники не смогут получать доступ к персональным данным граждан, направления будет распределять информационная система между регионами РФ. Данные будут отражены в справке об инвалидности по итогам экспертизы.

В феврале 2022 года Кабмин также продлил упрощенный порядок установления инвалидности для лиц с проблемами со здоровьем до 1 июля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.