Кабмин продлит упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля из-за коронавируса

Правительство России продлевает упрощенный порядок установления инвалидности для лиц с проблемами со здоровьем до 1 июля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом сообщает Кабмин в своем Telegram-канале.

«Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что это избавит людей от перемещений по различным инстанциям.

Гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы зарегистрировать инвалидность или подтвердить присвоенную ранее группу, объяснил глава российского правительства.



По словам Мишустина, на граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания это решение также будет распространяться. Они смогут удаленно оформлять справки, необходимые для получения страховых выплат.

На сегодня ситуация с распространением коронавируса в России все еще остается непростой.

Наибольшее количество заражений сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что штамм «омикрон» выявлен во всех регионах России.