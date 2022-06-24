С 1 июля в России появится новый отечественный сервис такси

С 1 июля в регионах России появится отечественный сервис такси «СвифтДрайв», сообщают «Известия».

Отмечается, что компания уже договорилась о сотрудничестве с «Яндекс.Такси». Также она является партнером «Ситимобил».

Новый агрегатор планирует занять нишу Gett, покинувшего российский рынок и занять около 12-15% сегмента транспортных услуг.

«Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание», - рассказал сооснователь проекта Станислав Ястржембский.

Он рассказал, что на сегодняшний день в проект инвестировали более 30 млн рублей. Общий объем вложений до момента его окупаемости составит до 150 млн рублей.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса многие страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Некоторые компании объявили об уходе с российского рынка. В марте из России ушел китайский сервис по заказу такси DiDi. Позже о прекращении своей работы заявил «Ситимобил».