Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу с 15 апреля

Российский городской сервис такси «Ситимобил» 15 апреля завершает свою работу, сообщили в пресс-службе компании.

«Cервис городской мобильности „Ситимобил“ завершит работу 15 апреля. До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении „Ситистарт“», — говорится в заявлении.

Ранее акционеры компании заявили о решении прекратить работу, однако уточнили, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работу.

«Ситимобил» был создан в 2007 году и объединил в себе самые различные способы передвижения — такси, электросамокаты, каршеринг, доставку и другие услуги. Работает более чем в 80 городах России.