С 1 декабря система QR-кодов начинает действовать в нескольких регионах России

С 1 декабря система QR-кодов начинает действовать в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи, сообщает РИА Новости.

Регионы самостоятельно определяют сферы, где потребуется предъявить QR-код в обязательном порядке.

12 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли после того, как предъявят QR-код о прививке или документ, который подтверждает, что человек перенес коронавирус либо имеет медицинский отвод от вакцинации. Вторая инициатива предполагает ввод QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.

С 22 ноября в Татарстане пассажирам старше 18 лет без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвода запрещен проезд в общественном транспорте. Ограничения касаются автобусов, трамваев, троллейбусов и метро.