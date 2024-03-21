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С 1 апреля в трамваях Казани вырастет пересадочный тариф
С 1 апреля этого года в столице Татарстана стоимость тарифа «Трамвай 60 минут Пересадочный» увеличится с 35 до 38 рублей за одну поездку. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Соответственно, тариф «Трамвай 60 минут Пересадочный 10 поездок» подорожает с 350 до 380 рублей. Оба этих тарифа позволяют пассажиру совершать неограниченное число пересадок при поездке в одном направлении в течение часа.
Для использования одного из этих тарифов необходимо заранее выбрать его при пополнении транспортной карты. Смена тарифа возможна только при отсутствии ресурса на карте, уточняют в МУП.
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