С 1 апреля в трамваях Казани вырастет пересадочный тариф

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 апреля этого года в столице Татарстана стоимость тарифа «Трамвай 60 минут Пересадочный» увеличится с 35 до 38 рублей за одну поездку. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn/

Соответственно, тариф «Трамвай 60 минут Пересадочный 10 поездок» подорожает с 350 до 380 рублей. Оба этих тарифа позволяют пассажиру совершать неограниченное число пересадок при поездке в одном направлении в течение часа.

Для использования одного из этих тарифов необходимо заранее выбрать его при пополнении транспортной карты. Смена тарифа возможна только при отсутствии ресурса на карте, уточняют в МУП.