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С 1 апреля в России на 7,5% повысятся социальные пенсии
Размер социальных пенсий с апреля повысится на 7,5%. Размер индексации Правительство России определило исходя из роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что с 1 апреля повышенное государственное соцобеспечение также будут получать военнослужащие и добровольцы СВО, получившие инвалидность в ходе боевых действий, участники Великой Отечественной войны и граждане, которые пострадали из-за радиационных или техногенных катастроф.
Нововведение коснется более 4 млн человек. На эти цели в бюджете предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин 9 февраля подписал закон о повышении на 7,5% пенсий неработающим пенсионерам.
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