С 1 апреля стоимость ОСАГО изменится из-за пересчета коэффициента бонус-малус

Коэффициент бонус-малус (КБМ), один из влияющих на стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), будет автоматически пересчитан 1 апреля. Для водителей, ставших виновниками аварий, он увеличится, а для безаварийных – снизится, напоминает Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Обновление КБМ происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей и действует один год. Изменения происходят в соответствии с указанием ЦБ РФ о страховых тарифах по ОСАГО от 8 декабря 2021 года №6007-У», – отметили в пресс-службе РСА.

Минимальное значение коэффициента бонус-малус равняется 0,46, а максимальное его значение для аварийных водителей может достигать 3,92, что увеличивает стоимость ОСАГО. При первичном заключении договора ОСАГО КБМ для водителя-новичка равен 1,17.

Аналогичный размер коэффициента применяется, если принадлежащим физическому лицу транспортным средством может управлять любой водитель. Если же к управлению автомобилем допущены только лица из конкретного списка, то информация о каждом из них включается в договор ОСАГО, а при расчете страховой премии КБМ определяется по водителю с максимальным значением коэффициента.

В союзе уточнили, что «при определении размера КБМ учитываются страховые возмещения и компенсационные выплаты, сведения о которых были зарегистрированы в АИС страхования в течение предыдущего периода КБМ». Если данных о предыдущей страховой истории водителя нет, коэффициент бонус-малус «устанавливается равным 1,17».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий штрафовать за управление автомобилем без полиса ОСАГО, зафиксированное с помощью фото- и видеокамер, не чаще раза в сутки.