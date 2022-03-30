С 1 апреля изменятся параметры льготной ипотеки – она будет выдаваться под 12% годовых

С 1 апреля в России будут изменены параметры льготной ипотеки. Кредиты будут выдаваться под 12% годовых, а предельная сумма займов будет увеличена. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По ипотечным договорам, заключенным с 1 апреля 2022 года, льготная ставка будет составлять до 12% годовых. При этом для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней — до 7% годовых, говорится в документе.

Кроме того, с 1 апреля будет увеличена предельная сумма займа по льготной программе — до 12 млн рублей для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, до 6 млн рублей для остальных регионов.

Ставки по семейной (6%), сельской (3%) и дальневосточной (2%) ипотеке будут сохранены.

Поручение о корректировке условий льготной ипотеки дал на совещании с членами правительства Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что несмотря на повышение ставки льготной ипотеки до 12%, она все равно остается «практически в два раза ниже» рыночной.