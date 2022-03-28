Путин поручил установить с 1 апреля ставку по льготной ипотеке на уровне не более 12%

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений Президента по итогам совещания с членами Правительства, которое прошло 23 марта текущего года.

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить «внесение с 1 апреля 2022 г. изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 г., установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита», — говорится в документе.

При этом повышен «потолок» кредита: для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Для участников программ сельской, семейной и дальневосточной ипотеки ставки будут сохранены. Срок исполнения поручения Президента — 31 марта 2022 года.

На совещании с членами Правительства 23 марта Президент отметил, что, несмотря на повышение ставки льготной ипотеки до 12%, она все равно остается «практически в два раза ниже» рыночной.