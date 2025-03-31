С 1 апреля иностранные водительские права станут недействительными в России

С 1 апреля этого года в России перестанут действовать иностранные водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года. Это касается тех, кто получил вид на жительство или российское гражданство до этой даты, а также граждан РФ, въехавших в страну до 1 апреля 2024 года.

Согласно новым правилам, иностранцы и лица без гражданства теряют право управлять транспортом через год после получения ВНЖ или гражданства РФ. Для россиян этот срок отсчитывается с момента возвращения в страну после получения зарубежного водительского удостоверения. Исключение составляют граждане Беларуси и России, имеющие белорусские права — они остаются действительными.

Для тех, кто оформил ВНЖ или стал гражданином РФ до 1 апреля 2024 года, иностранные права будут аннулированы с 1 апреля 2025 года. Замена их на российские возможна без пересдачи экзаменов. Если же гражданин РФ вернулся в страну после 1 апреля 2024 года, его заграничные права утратят силу спустя год после пересечения границы.

«Татар-информ» рассказывал, что иностранные граждане с видом на жительство (ВНЖ) или российским гражданством до 1 апреля 2024 года могут с 1 апреля этого года получить штраф до 15 тыс. рублей за водительское удостоверение другого государства.