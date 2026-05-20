РЖД с сентября начнет продавать льготникам билеты на электрички через МАКС

C сентября льготники смогут покупать билеты на пригородные поезда с проверкой личности через национальную платформу МАКС. Об этом рассказал руководитель Российских железных дорог Олег Белозеров на встрече с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

«Более 20 млн льготников – это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой», – отметил гендиректор РЖД.

Белозеров также напомнил, что сейчас реализуется эксперимент по посадке в поезд по биометрии. Пока что сервис доступен в пилотном режиме на трех направлениях: Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород.

Ранее, в начале мая, в РЖД рассказали о планах расширить онлайн-продажи билетов на электрички. В компании рассчитывают, что до 2035 года возможность купить билет на пригородный поезд в электронном виде появится на всех маршрутах.