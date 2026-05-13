К домовым чатам в «МАКС» присоединились более 14 млн пользователей

Более 14 млн пользователей подключились к домовым чатам в национальном мессенджере «МАКС». Об этом сообщили в Минстрое России.

«На сегодняшний день в домовых чатах насчитывается 14,5 миллиона пользователей», – говорится в сообщении ведомства в «МАКСе».

Кроме того, на платформе создано почти 12,2 тыс. информационных каналов, аудитория которых достигла 1,9 млн человек.

С 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через «МАКС».

Также с 17 февраля организации ЖКХ должны размещать на платформе информацию о режиме работы, контактных данных, а также обеспечивать электронный обмен сообщениями с собственниками жилья.