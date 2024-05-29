РЖД после скандала ввели опцию с указанием клички и вида питомцев пассажиров

РЖД добавили в свое мобильное приложение функцию указания клички и вида питомца пассажира при оформлении билетов на поезда дальнего следования. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости.

«Например, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — объясняется в сообщении.

Такая опция доступна только пользователям гаджетов на Android. В веб-версии обновления тоже не представлено.

Напомним, что в январе этого года проводница высадила из поезда кота одного из пассажиров, так как не смогла найти владельца. Животное, оставшееся в Кирове на морозе, погибло. После этого в компании заявили, что доработают систему информирования.