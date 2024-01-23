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После гибели кота Твикса в России доработают систему информирования проводников в поездах
Данные о животных, которые находятся в поезде, начнут отображаться в мобильном устройстве проводника. Сейчас доработкой информационных систем занимается Федеральная пассажирская компания, дочерняя структура РЖД, сообщает ТАСС.
Как рассказал на круглом столе в Госдуме гендиректор ФПК Владимир Пястолов, обновление систем последует в скором времени. «Мы уже видим, что необходимо указывать вид животного при оформлении билета, отображать данную информацию в мобильном устройстве проводника, это тоже технически возможно. И проводник будет сверяться, четко понимая, что за животное едет в его вагоне. В настоящее время пока этого нет», — объяснил спикер.
Напомним, что 11 января проводница высадила из поезда кота Твикса, так как не смогла найти его владельца. Кот, оставшийся на перроне в Кирове в мороз, позднее был найден мертвым.
После инцидента РЖД решила запретить проводникам высаживать из вагонов животных.
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