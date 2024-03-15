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РЖД показали дизайн нового поезда для высокоскоростных магистралей
Стало известно, как будут выглядеть поезда, которые начнут курсировать по российским высокоскоростным магистралям. Рендеры, представленные РЖД, показал в своем телеграм-канале ТАСС.
В Российских железных дорогах рассказали, что новые составы будут более обтекаемой формы, с более острой передней частью, чем предшественники.
Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин запустил строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Также стало известно, что ВСМ, которая свяжет Москву и Казань, планируют возвести в срок до 2036 года.
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