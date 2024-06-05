РЖД перенесли реализацию проекта ж/д маршрута из Уфы в Казань на 2027 год

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Паспорт проекта прямого ж/д маршрута, который свяжет Уфу и Казань, разработан, однако на фоне сегодняшней геополитической ситуации возможность его запуска рассмотрят ближе к 2027 году. Об этом пишет РБК Татарстан.

«Данный проект является одним из перспективных, но в сложившейся геополитической ситуации рассмотрение запуска поезда Уфа — Казань будет возобновлено ближе к 2027 году», — рассказали изданию в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

Для поезда между столицами двух соседних республик разработан предварительный вариант маршрута, согласно которому он будет пролегать через Бугульму, Челны, Алнаши и Агрыз.

В конце этого года через Татарстан из Уфы планируют запустить другой железнодорожный маршрут — в Москву через Ульяновск, Бугульму и село Кандры.

Ранее на заседании Госсобрания — Курултая Башкортостана замначальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков допустил, что прямой пассажирский поезд может связать Уфу и Казань в 2025 году.