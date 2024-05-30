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В 2025 году Уфу и Казань может связать прямой пассажирский поезд
В будущем году может появиться прямой пассажирский поезд между Уфой и Казанью. Об этом передает РБК.
На заседании Госсобрания — Курултая Башкортостана вопрос о запуске прямого скоростного сообщения между столицами двух соседних республик подняла депутат Рузалия Хисматуллина, назвав этот проект перспективным. С ее мнением согласился замначальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков.
«Мы думаем, что где-то в 2025–2026 годах мы будем его реализовывать. Доживем, конечно, доживем. И доедем еще за ночь», — выразил уверенность спикер.
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