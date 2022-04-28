РЖД обеспечит транспортную доступность южных регионов в туристический сезон

В связи с высоким спросом на посещение российских курортов в период майских праздников, РЖД и Минтранс увеличат транспортную доступность южных регионов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

«На Черноморские курорты в майские праздники поставили дополнительные 130 поездов. Это 140 тыс. дополнительных мест. 53 тыс. из них – это Крым», – рассказала руководитель туристического ведомства.

Она отметила, что 90% билетов на сегодняшний день уже продано, однако они еще есть в наличие на каждую дату майских праздников.

По словам главы Ростуризма РЖД также назначили 500 дополнительных поездов в самые разные регионы РФ, поэтому нехватки емкости не наблюдается

«По мере того как будет выстраиваться спрос, мы вместе с РЖД готовы достаточно оперативно увеличивать емкости и ставить дополнительные поезда», – подчеркнула Догузова.

Ранее «Татар-информ» рассказал о том, чем туристам заняться в Татарстане во время майских праздников.

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу туристического кешбэка. Также он распорядился удвоить размер возвращаемых средств, при путешествии на Дальний Восток.