Побывать у царя Салтана и покормить маралов: как провести майские праздники в Татарстане

Наплыва гостей из регионов России ждет Татарстан на майские праздники. О том, как получить как получить «1001 удовольствие» за два дня и выбрать глэмпинг по вкусу, – в обзоре «Татар-информа».

В программе «1001 удовольствие за выходные» можно выбрать одно из десяти мини-путешествий по Татарстану, осмотреть местные достопримечательности и попробовать новые блюда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поток туристов в Казани вернулся к допандемийному уровню»

В этом году на майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 и с 6 по 9 мая. По словам председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, в эти периоды ожидается макcимальная загрузка отелей Казани.

«В прошлом году майские праздники продолжались с 1 по 10 мая. В этом году они поделены по три дня к каждому празднику. В эти дни нагрузка будет высокая, но общее количество туристов за этот период может быть меньше», – пояснил Иванов.

Как уточнила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, в столице Татарстана объем туристического потока уже достиг допандемийного уровня и продолжает расти. К примеру, в марте текущего года загрузка отелей Казани составила 52%, тогда как в допандемийном 2019 году она была 53%.

Дарья Санникова: «В столице Татарстана объем туристического потока уже достиг допандемийного уровня и продолжает расти» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Санникова напомнила, что в столице Татарстана работают 229 объектов размещения, в том числе отелей, гостиниц и хостелов. В них могут одновременно разместиться более 16,8 тыс. человек.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что столица Татарстана с 2013 года ведет активную трансформацию в части развития туристической отрасли. Благодаря этой работе в Казань были привлечены мировые отельные бренды, которые открыли в Казани свои средства размещения.

«Мы приросли отелями разного уровня, к нам пришли всемирно известные бренды. Сегодня туристический потенциал Казани — это не только достопримечательности, с которыми приезжают знакомиться туристы, но и высокое качество оказания гостиничных услуг, и общепит на любой вкус и кошелек», – заявил Метшин на одном из недавних совещаний в мэрии Казани.

Посетить «Дикую ферму» и купить кукморские валенки

Как сообщили корреспонденту «Татар-информа» в Госкомитете РТ по туризму, одним из доступных и увлекательных способов проведения длинных майских выходных остается программа «1001 удовольствие за выходные», по которой можно выбрать одно из десяти мини-путешествий по Татарстану, осмотреть местные достопримечательности и попробовать новые блюда.

В программе предусмотрены 10 направлений: Великий Болгар, Богатые Сабы, Рыбная Слобода, Чистополь, Мамадыш, Арск, Камское Устье, Елабуга, Алексеевское и Кукмор. В каждом из городов и поселков предложат ознакомиться

В программе предусмотрены 10 направлений: Великий Болгар, Богатые Сабы, Рыбная Слобода, Чистополь, Мамадыш, Арск, Камское Устье, Елабуга, Алексеевское и Кукмор Фото: © «Татар-информ»

Длительность тура – два дня и одна ночь. При покупке места, в путевку включены проживание в местной гостинице, два обеда и завтрак и два дня экскурсий по достопримечательностям. При этом тур не предполагает организованный трансфер, поэтому после прибытия к месту тура дальше нужно будет перемещаться самостоятельно.

Путешественники в турах могут познакомиться с историей Древнего Болгара, посетить места, описанные в «Сказке о царе Салтане» Пушкина в Свияжске, посетить «Кул Шариф» и Казанский Кремль, побывать в местах слияния Камы и Волги, подружиться с маралами и оленями на «Дикой ферме» в Рыбно-Слободском районе, а также закупиться кукморскими валенками и оказаться в мире татарских сказок.

Глэмпинги в Татарстане облюбовали как молодежные компании, так и семьи с детьми

Для тех, кто не любит экскурсий и многолюдных мест, в Татарстане на майские праздники будут открыты порядка 20 глэмпингов в разных районах республики. Они представляют собой комфортабельные и оборудованные места для отдыха на природе, где можно отдохнуть от городского ритма.

Большинство глэмпингов в Татарстане построено на берегах водоемов или на территории лесов вдали от городов. Это направление туризма в Татарстане сейчас находится в тренде, глэмпингами пользуются как молодежные компании, так и семьи с детьми. Спрос на этот вид отдыха стимулирует рост инвестиций. По словам главы Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, только в этом году в республике планируется открыть около 15 новых глэмпингов.

Большинство глэмпингов в Татарстане построено на берегах водоемов или на территории лесов вдали от городов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Они будут открываться в разных районах, в разных уголках республики, где есть водоемы, привлекательные природные ландшафты», – заявил он. Иванов уточнил, что стоимость открытия одного такого объекта варьируется от 15 до 100 млн рублей.

Причем в Татарстане существует широкий выбор глэмпингов. От максимально минималистичных для полного единения с природой, так и максимально комфортных для того, чтобы просто отдохнуть от городской суеты.

К примеру, в Высокогорском районе есть глэмпинг, где путешественникам предлагают пожить в шатре, а также посетить русскую баню и прокатиться на катамаранах. В свою очередь, в Зеленодольском районе, недалеко от села Большой Кульбаш, с уютными домами, креслами-качалками и полуоткрытыми сафари-тентами. Кроме того, для посетителей оборудованы кедровые бани-бочки, а также можно сходить в ближайший лес за ягодами и грибами.

Нарушителей противопожарного режима выдаст запах шашлыка

Тем, кто захочет провести майские праздники на природе, следует помнить об установленных в республике ограничениях. В частности, с 30 апреля по 15 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим. А это значит, что на природе и дачных участках нельзя готовить пищу на открытом огне. По словам руководителя ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина, под запрет попадают шашлыки, приготовление ухи и плова в казанах.

С 30 апреля по 15 мая в Татарстане вводится особый противопожарный режим. А это значит, что на природе и дачных участках нельзя готовить пищу на открытом огне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В результате возгорания сухой травы в прошлом году мы допустили гибель людей. Такого никогда не было! Поэтому призываю максимально жестко проводить необходимую работу по профилактике и выявлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров, поджогах сухой травы и стерни, а также нарушавших противопожарное законодательство», – заявил он.

«С чартерами изменился формат путешествий по России — ни о чем не нужно беспокоиться»

Для тех, кто захочет провести майские праздники за пределами республики, действует множество программ, направленных на развитие внутреннего туризма в России. Например, в этом году впервые будет запущена программа чартерных туристических авиарейсов между Санкт-Петербургом и Казанью. Вылеты намечены на 29 апреля, 3 и 6 мая.

«С чартерами изменился формат путешествий по России — туристы получают организованный трансфер, проживание, интересную программу. Ни о чем не нужно беспокоиться, обо всем заботится туроператор», – объяснил председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«С чартерами изменился формат путешествий по России – туристы получают организованный трансфер, проживание, интересную программу. Ни о чем не нужно беспокоиться, обо всем заботится туроператор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тур рассчитан на 4-5 дней, в него включены дорога, проживание, питание и экскурсионная программа. В нее будут включены обзорные экскурсии, посещение Эрмитажа, теплоходная экскурсия по рекам и каналам, а также по старой Петергофской дороге, с посещением Нижнего парка и многое другое.

Также продолжится действие аналогичной программы в Москву. Чартерные авиарейсы в столицу России проводились прошлой осенью и в новогодние праздники, средняя загрузка рейсов составила порядка 95%.

Родина Габдуллы Тукая и «шопинг» в Кукморе

Еще один из вариантов проведения майских праздников – это путешествие на поезде. На сегодняшний день таких маршрутов в Татарстане существует 13, сообщил генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

«Маршруты пригородных поездов проходят по уникальным, красивейшим местам Татарстана. Поэтому одно из наших направлений деятельности – развитие внутреннего туризма», – заявил он.

Ахметшин особенно выделил несколько туристических маршрутов. Во-первых, один из наиболее популярных среди путешественников, поездка на поезде в Свияжск. Сразу со станции пассажиры смогут пересесть на автобус, который повезет их как раз до острова-града, где они смогут осмотреть достопримечательности и посетить местные музеи.

Туристический маршрут в село Новый Кырлай Арского района включает в себя экскурсию по музейному комплексу, просмотр тематического фильма, обед Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, есть туристический маршрут в село Новый Кырлай Арского района, где прошли молодые годы великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Программа включает в себя экскурсию по музейному комплексу, просмотр тематического фильма, обед. Летом также возможна прогулка на лодках и катамаранах, зимой – на лошадях.

Еще один крупный тур – это поездка на крупные предприятия Кукморского района, такие как Кукморский валяльно-войлочный комбинат, Кукморский завод металлопосуды и Кукморская швейная фабрика. Туристы смогут ознакомиться с процессом производства и приобрести продукцию по заводским ценам.