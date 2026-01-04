Рывок Вербова, олимпийская ставка Фардиева и «зимние чемпионы» Татарстана: Спортрейтинг

На шестом этапе Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» тройку сильнейших за декабрь составили Алексей Вербов, Велимир Перасович и Ильшат Фардиев. Минспорта РТ «на флажке» обошел «Рубин» и стал «зимним чемпионом» в общем командном зачете, а наставник регбийной «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил удержал лидерство в личном.





Фото: «Татар-информ»

«Зенит-Казань» – обладатель Суперкубка России и чемпион декабря

Первое место в декабрьском рейтинге мы отдаем главному тренеру «Зенита-Казань» Алексею Вербову. В этом месяце его команда одержала ряд побед и вышла на первое место в таблице волейбольной Суперлиги. А главное – Вербов выиграл Суперкубок России, розыгрыш которого прошел в Санкт-Петербурге в конце декабря.

В полуфинале «Зенит-Казань» обыграл в упорной борьбе питерский «Зенит» Владимира Алекно со счетом 3-2 по партиям, а в финале сломил сопротивление новосибирского «Локомотива» – 3-1.

Как ни странно, но к шестому этапу нашего рейтинга наставник сине-бело-голубых появился в нем впервые. Дело в том, что «Зенит-Казань» – гегемон российского волейбола и ожидания от команды, соответственно, очень высокие.

В августе казанцы проиграли в полуфинале Кубка Победы. Из-за этого в сентябрьский и августовский рейтинг команда не попала, как и сам Алексей Вербов. Затем было поражение от «Локомотива» в чемпионате со счетом 1-3, что не позволило «Зениту» возглавить таблицу чемпионата и, соответственно, попасть в рейтинг. Конкуренция в Татарстане большая, спортивных событий много, поэтому «Зениту» места не находилось.

Но декабрь все перекрыл. Более того, «Зенит-Казань» в командном зачете набирает не 25, а 35 очков – дополнительные баллы принесло пятое место в декабрьском рейтинге доигровщика «Зенита-Казань» Михаила Лабинского.

Лабинскому же всего 22 года, и всю игровую карьеру он провел в Казани. С 2018 года выступал за «Зенит-УОР», затем два года за казанскую «Академию». С 2022 года Михаил играет в «Зените», а в текущем сезоне он стал основным игроком на площадке после ухода из команды Сэма Деру.

Второе место в декабре уходит главному тренеру баскетбольного УНИКСа Велимиру Перасовичу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перасович обходит Кудерметову и завершает год в топ-3 рейтинга

Второе место в декабре уходит главному тренеру баскетбольного УНИКСа Велимиру Перасовичу. В последнем месяце 2025 года казанцы одержали семь побед в семи матчах и в турнирной таблице Единой лиги ВТБ делят первое место с ЦСКА.

Мы не раз говорили, что у УНИКСа не самый богатый бюджет среди команд Единой лиги ВТБ, но это не мешает ему бороться в этом сезоне за чемпионство. Очень грамотная селекционная работа была проделана менеджментом клуба во главе с президентом Евгением Богачевым.

А что касается Перасовича, то его успешная работа в Казани, в том числе в этом сезоне, позволила специалисту закрепиться в топ-3 нашего рейтинга по итогам шести этапов.

Этому также способствовала победа тренера в голосовании читателей по итогам ноябрьского этапа. Напомним, что победители голосования в командном и личном зачете получают по 10 очков в общий зачет. По итогам декабря вы также можете оставить свой голос на сайте «Татар-информа» и в телеграм-канале «ТИ-Спорта».

К слову, УНИКС также получает дополнительное очко в общий зачет, ведь на десятом месте – Дишон Пьер. Этот легионер проявляет себя лидером команды в декабре.

Фардиев и звезды российских лыж – на подиуме

Тройку лучших по итогам декабря занимает президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев. В принципе, можно сказать, что весь год в республике прошел под знаком лыжного спорта, но декабрь выдался особым.

Тройку лучших по итогам декабря занимает президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Напомним, ранее Фардиев собрал в Татарстане практически всех звезд лыжного спорта России во главе с Александром Большуновым и Дарьей Непряевой.

В декабре Непряева и Савелий Коростелев отобрались на Олимпийские игры в Италии. Они представят Россию на самых важных международных соревнованиях с 2022 года. Спортсмены уже выступили на Кубке мира и в престижнейшей гонке «Тур де Ски». При этом на внутренних стартах оба представляют Татарстан. В общем, это наверняка не последнее появление Ильшата Фардиева в нашем рейтинге.

На четвертом месте – наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» забирается в топ-4, Гатиятулин – третий на Востоке КХЛ

На четвертом месте – наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Казанцы в этом месяце одержали пять побед в семи матчах и идут третьими в таблице Восточной конференции КХЛ. Уже можно не вспоминать, что у команды были проблемы в сентябре. Сейчас у «Ак Барса» все в порядке.

Стоит также отметить молодого голкипера Максима Арефьева, который закрепился в роли запасного вратаря в составе казанского клуба. Это очередной местный воспитанник команды, на которого можно обратить внимание.

«Ак Барс» в декабре набрал 14 очков в нашем рейтинге. Плюс 10 баллов «барсы» получили за голосование по итогам ноябрьского этапа. Это позволило клубу закрепиться в топ-4 общего командного зачета с 63 очками. От «Стрелы-Ак Барс», идущей третьей, хоккеисты отстают на 10 очков.

Леонов не догнал ДжейПи Нила, но Минспорта РТ сместило с первого места «Рубин»

Пойдем дальше. На шестом месте за декабрь – глава Минспорта РТ Владимир Леонов, который продолжает проводить качественные турниры на территории Татарстана. В декабре из таковых запомнился Кубок России по художественной гимнастике.

Леонов получает 8 очков и в общем личном зачете и подбирается вплотную к ДжейПи Нилу. У него 68 очков, а у главного тренера «Стрелы-Ак Барс» – 71.

А в общем зачете среди команд Минспорта РТ, благодаря декабрьским оценкам, обходит «Рубин» и завершает полугодие «зимним чемпионом» нашего спортивного рейтинга. Причем высокое место футболистов обусловлено не столько результатами на поле, сколько за его пределами. Например, в ноябре Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на базе «Рубина», что дало очки президенту футбольного клуба – Марату Сафиуллину.

На седьмом месте по итогам декабря – Зоран Терзич. Напомним, что женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» под его руководством победила в Суперкубке России.

На восьмое место мы поставили Игоря Гришина, главного тренера ХК «Нефтехимик». Результаты нижнекамцев, в принципе, ровные, нет серий побед. Тем не менее «Нефтехимик» держится в топ-5 в Восточной конференции КХЛ.

Это более чем удачный результат, поскольку перед сезоном «волкам» прочили лишь борьбу за попадание в топ-8, то есть в плей-офф. В общем зачете среди команд «Нефтехимик» на девятом месте. А его главный тренер и вовсе на седьмом.

В личном общем зачете по-прежнему лидирует ДжейПи Нил. Велимир Перасович набрал очередные 18 очков и потихоньку догоняет Владимира Леонова – разница всего в 7 очков. При этом наставник УНИКСа в общем личном зачете обошел также Веронику Кудерметову.

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку давно не набирает очков, но начал он в нашем спортивном рейтинге очень сильно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Даку держится в топ-5 общего зачета на «летнем багаже»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку давно не набирает очков, но начал он в нашем спортивном рейтинге очень сильно, плюс помогли фанаты команды в голосовании, поэтому футболист пока держится в пятерке. И его отрыв от Анвара Гатиятулина довольно велик.

Если «Рубин» решит свои проблемы с главным тренером, а Даку вновь начнет забивать, то его группе преследователей будет непросто нагнать главную звезду «Рубина». А там скопилась целая группа из Гатиятулина, Гришина, Араика Маргаряна и пловца Андрея Минакова. Все они отстают от Даку более чем на 10 очков.

В общем командном зачете чувствуется большой потенциал у «Зенита-Казань». Команда Вербова каждый сезон берет далеко не один трофей, а значит, может совершить рывок во второй половине нашего исследования и претендовать к июню на любые места.

Результаты январского этапа Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» мы опубликуем традиционно в первых числах февраля.