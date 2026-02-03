Рютте заявил, что страны НАТО введут войска на Украину сразу после заключения мира

Вооруженные контингенты из стран «коалиции желающих» появятся на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения о завершении конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде.

«Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран [НАТО], которые согласились», – сообщил политик в ходе своего выступления (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Рютте, государства – члены НАТО, не входящие в «коалицию желающих», «будут помогать иным способом».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что проект гарантий безопасности Украине предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего – из Франции и Великобритании. Вместе с тем главной гарантией дипломат назвал поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Сегодня британская газета Financial Times, сославшись на источники, написала о согласовании Украиной, США и Европой плана поддержки любого будущего мирного соглашения.

По словам собеседников издания, в случае нарушения Россией соглашения в течение суток будут предприняты первые меры, включающие дипломатические демарши и ответные действия ВСУ. При продолжении боевых действий в них вмешаются войска «коалиции желающих». В случае масштабной эскалации через трое суток после начала боев США и Европа приступят к скоординированным военным действиям с участием американской армии,

Россия выступает против размещения военнослужащих стран Североатлантического альянса на Украине.