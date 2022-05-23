Рынок жилья Татарстана: продажи новостроек подросли, а ипотека рухнула на 70%

В апреле спрос на новостройки в Татарстане по сравнению с прошлым годом вырос на 30%. Чтобы поддержать продажи застройщиков, правительство снизило ставку по льготной ипотеке и увеличило лимит по жилищным кредитам. Тем не менее эксперты прогнозируют, что май будет провальным, а к осени на рынке может появиться много залоговых квартир. От ипотечного жилья в первую очередь будут избавляться те, кто покупал квартиру, чтобы сдавать в аренду. Подробности – в материале «Татар-Информа».

Статистика хорошая, но спрос падает

В апреле продажи новостроек если и не били рекорды, то оказались выше прошлогодних. Вот данные Росреестра по Татарстану.

Год к году число сделок на «первичку» вырос на 30%, при том, что ставка по льготной ипотеке в апреле повысилась с 7% до 12%.

Но не все так однозначно. Застройщики напоминают, что в апреле на сделку вышли дольщики, получившие одобрение от банков еще в феврале-марте по старым условиям - 7% годовых. Еще один любопытный факт: в апреле татарстанские застройщики продали квартир на 3,4 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в марте, когда квартир продали на 8,2 млрд рублей.

В Минстрое тоже нет шапкозакидательских настроений. А вице-премьер России Марат Хуснуллин признал, что в апреле чаще проходили сделки по ранее одобренным ипотекам, и желающих кредитоваться под 12% было немного. В итоге с 1 мая ставку по льготной ипотеке на новостройки снизили - с 12% до 9%.

Марат Хуснуллин признал, что в апреле чаще проходили сделки по ранее одобренным ипотекам, и желающих кредитоваться под 12% было немного Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Можно констатировать, что спрос на новостройки падает, несмотря на красивую статистику, а реальную картину мы увидим уже по итогам мая.

Смешанная ипотека: кому она нужна?

На днях случился небольшой казус, связанный с лимитами по субсидированным кредитам. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по льготной и семейной ипотеке в регионах можно будет брать до 15 млн рублей, а в Москве и в Санкт-Петербурге – до 30 млн рублей.

Многие взволновались, поскольку восприняли слова Мишустина буквально. Марат Хуснуллин поспешил уточнить: как и раньше по льготным программам можно будет получить до 6 млн рублей, а если вам этого не хватает, можно оформить еще одну ипотеку на ту же квартиру, но уже по рыночной ставке. Объясним на примере.

Часть населения будет брать так называемую смешанную ипотеку на короткий срок, но большинство заемщиков ее просто не потянет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вам понравилась просторная двушка за 10 млн рублей. Но вы успели накопить только 2 млн. 6 млн рублей вы сможете получить по льготной или по семейной ипотеке. Недостающий миллион банк вам выдаст уже по рыночной ставке – около 14%.

Льготная часть

Рыночная часть

С одной стороны, вы можете купить в ипотеку более просторное и комфортное жилье. Однако посчитаем, сколько придется отдавать банку каждый месяц. Допустим, вы взяли ипотеку на 20 лет (это средний срок кредита в Татарстане). Тогда ежемесячный платеж по льготной ипотеке составит почти 54 тысячи рублей. Еще более 12 тысяч вы будете платить по рыночной ставке.

Льготная часть выплаты Рыночная часть выплаты Ежемесячный платеж 53 983,56 руб. 12 435,21 руб. Начисленные проценты 6 956 054,40 руб. 1 984 450,40 руб. Долг+проценты 12 956 054,40 руб. 2 984 450,40 руб.



Наверняка в Казани есть люди, которые могут каждый месяц платить банку по 60-70 тысяч рублей на протяжении 20 лет. Однако их немного. Возможно, часть населения и будет брать так называемую смешанную ипотеку на короткий срок, но большинство заемщиков ее просто не потянет.

«Сейчас почти все квартиры на вторичном рынке покупают за наличные»

В апреле по сравнению с прошлым годом спрос на ипотеку в Татарстане снизился на 70%.

Если учесть, что продажи новостроек в апреле росли, получается, что в провальной статистике в первую очередь виновата «вторичка». Если новостройки можно купить по льготным ставкам, которые еще дополнительно просубсидируют застройщики, то на готовое жилье банки выдают только рыночную ипотеку. Ставка по ней сейчас составляет от 13,9%.

Если не можем продать «вторичку», не можем купить и «первичку» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Покупатели привыкли к ставкам 8% или хотя 10-11%. К тому же Центробанк на апрельском заседании намекнул, что может снижать ключевую ставку и дальше. Рынок замер – он ждет лучших условий. Если кто и берет ипотеку на «вторичку», то лишь на небольшие суммы – до 1,5-2 млн рублей.

«Заявок стало меньше, и банки придумывают лояльные программы, чтобы привлечь клиентов. Люди ждут снижения ставок на «вторичку». Сейчас почти все квартиры на вторичном рынке покупают за наличные. Не забывайте, что если не можем продать «вторичку», не можем купить и «первичку», - говорит директор агентства недвижимости «Авангард-Риэлт» Эльвира Егорова.

«Результат мы увидим к концу лета»

Еще одна причина, по которой россияне стали брать ипотеку реже, заключается в том, что многие не уверены, смогут ли сохранить свой доход и выплачивать долг перед банком.

Спрос на новостройки падает, несмотря на красивую статистику Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А условия для ипотечников стали сложнее. Вот данные за март по Татарстану:

Средняя сумма кредита – 2 млн 980 тысяч рублей

+22% год к году

Средний срок кредита – 22, 1 года

+ 18% год к году

Объем общей задолженности по ипотечным кредитам – 374 млрд рублей

+ 31% год к году

При этом, доля просроченных платежей по ипотекам пока не выросла. В марте она составляла всего 0,3%. Участники рынка также говорят, что заемщики нечасто обращаются за ипотечными каникулами.

Директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что ипотечники еще не начали массово избавляться от квартир. Более того, многие не хотят досрочно погашать кредит, потому что успели взять ипотеку на хороших условиях.

«Увеличения количества залоговых квартир пока нет. Думаю, с этим мы столкнемся ближе к осени. Многие из тех, кто покупал квартиру, чтобы сдавать ее в аренду и за счет этого закрывать ежемесячные платежи, еще не почувствовали движения на арендном рынке. Арендаторы только начинают покидать квартиры. Кто-то теряет работу. Если этот процесс продолжится, результат мы увидим к концу лета», - резюмирует эксперт.

Гуландам Фатхуллина